Giornata di grande rilievo sportivo e simbolico presso il Centro Olimpico Federale di Ostia, dove il Direttore Tecnico del Fight Club, Maestro Vito Durante, ha sostenuto e superato l’esame per il VI Dan di Karate FIJLKAM, raggiungendo questo prestigioso grado a soli 42 anni.

Un risultato di particolare valore se si considera che questo rappresenta il primo esame di passaggio di Dan nella carriera del Maestro Durante. Tutti i precedenti gradi, fino al V Dan con decorrenza 2004, erano infatti stati ottenuti per meriti sportivi, attraverso l’attività agonistica e i risultati conseguiti nel corso degli anni.

Il VI Dan segna quindi una tappa di altissimo profilo, raggiunta da Maestro già qualificato, nel pieno rispetto dell’iter federale previsto per i gradi superiori, che richiede requisiti consolidati, competenze mature e una preparazione strutturata sotto il profilo tecnico, didattico e culturale.

Il risultato è stato costruito nel tempo e consolidato nell’ultimo periodo attraverso uno studio approfondito, culminato nella redazione di una tesina e nella presentazione di un project work davanti alla Commissione esaminatrice, a testimonianza di un Karate vissuto come disciplina completa, metodo di studio e stile di vita.

A rendere l’esame particolarmente significativo è stata la presenza in Commissione del Maestro giapponese Kokei Yamada, unico Maestro giapponese all’interno della Federazione. Essere esaminati da lui ha conferito alla prova un valore tecnico, culturale e umano di assoluto prestigio.

Al termine dell’esame, il Maestro Vito Durante ha voluto dedicare questo importante traguardo alle persone che hanno segnato il suo percorso umano e marziale:

“Dedico questo traguardo innanzitutto alla mia famiglia d’origine: a mia mamma Antonia, a mio papà Luca e a mia sorella Donatella, per i valori profondi che mi hanno trasmesso e che continuano a guidarmi ogni giorno, dentro e fuori dal tatami.

Dedico questo risultato anche alla mia famiglia di oggi: alla mia compagna Giulia, a Luca Alberto e soprattutto a Edoardo, che in queste ore è a casa dopo una notte difficile a causa di un virus gastroenterico. Anche se fisicamente lontano, il suo pensiero mi ha accompagnato per tutta la giornata.

Questo VI Dan lo dedico infine in modo speciale al mio Maestro Carmelo Malleo. È stato ed è il riferimento costante della mia formazione marziale. Per questo desidero che sia dalle sue mani che io riceva la cintura bianco-rossa del VI Dan, come segno di continuità, rispetto e appartenenza alla tradizione del Karate.”

Il VI Dan FIJLKAM del Maestro Vito Durante rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma un risultato che appartiene all’intera famiglia del Fight Club: atleti, tecnici, collaboratori e famiglie che ogni giorno contribuiscono alla crescita di un progetto sportivo fondato su competenza, valori e responsabilità.