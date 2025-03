Nell’ambito delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Solarolo, in collaborazione con l’Associazione Senio River 1944-1945, promuove due appuntamenti dedicati alla memoria e alla storia del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli incontri si terranno presso l’Oratorio dell’Annunziata e offriranno ai partecipanti un’occasione unica di approfondimento attraverso documenti e filmati d’epoca, sotto il commento dell’esperto di storia militare locale Marco Dalmonte.

Giovedì 3 aprile – “Italian Victory 1944-45”; ore 20:30 – Oratorio dell’Annunziata (Via Foschi 5).

Una serata speciale interamente dedicata al 2° Corpo Polacco e al suo cruciale contributo nella liberazione dell’Emilia-Romagna, con particolare attenzione all’area compresa tra il fiume Senio e Bologna. L’evento sarà arricchito dalla proiezione di rari filmati girati nel 1945, che mostreranno le truppe polacche in azione durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Un’opportunità unica per approfondire il ruolo strategico di queste unità nel contesto bellico e per conoscere meglio una pagina spesso poco raccontata della Liberazione.

Giovedì 10 aprile – “Operation Wowser”; ore 20:30 – Oratorio dell’Annunziata (Via Foschi 5).

Un video-documento dedicato al bombardamento aereo del 9 e 10 aprile 1945, che colpì duramente diverse località della provincia di Ravenna e di Bologna. Questa nuova versione dell’opera includerà riprese aeree inedite, che mostreranno per la prima volta anche il territorio di Solarolo. Un’occasione per comprendere l’impatto devastante di quelle giornate e per riflettere sulle conseguenze di tutti i conflitti sulle inermi popolazioni civili.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questi eventi, che rappresentano un’importante occasione per mantenere viva la memoria storica e approfondire il contesto della Liberazione in Emilia-Romagna.

Ingresso libero e gratuito