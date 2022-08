Dovrebbero diventare operativi a settembre i nuovi ambulatori per i codici bianchi e a bassa intensità nei pronto soccorso degli ospedali dell’Emilia-Romagna. Gli ambulatori sono stati pensati per sgravare di lavoro il personale del reparto d’accesso alle cure, un personale quasi ovunque in sofferenza a causa del numero ridotto di medici e infermieri. Basti pensare che solo a Ravenna servirebbe il 30% in più di medici in servizio, a fronte di un numero di accessi aumentato rispetto allo scorso anno del 23%.

Tuttavia sui nuovi ambulatori aleggiano ancora alcuni dubbi, tant’è che proprio in questi giorni il gruppo Lega in Regione ha avanzato una richiesta di chiarimenti. Non è infatti ancora chiaro in quali strutture ospedaliere gli ambulatori entreranno in funzione.