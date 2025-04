⁃ Ritorna‘A scuola di Tecnopolo’, ciclo di visite rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori per conoscere il Tecnopolo di Ravenna e in particolare una delle tre sedi ravennati, il Centro di Ricerche Ambiente Energia e Mare di Marina di Ravenna.

⁃ Anche per questo terzo anno, sono gli studenti delle classi seconde dellascuola media Guido Novello a partecipare all’iniziativa. Il progetto prevede attività di presentazione della storia e dell’attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica del Centro di Ricerca. In particolare, Negli incontri in programma, che si terranno tra aprile e maggio, i ragazzi potranno conoscere i progetti di ricerca attivi in questi spazi direttamente dalla voce dei ricercatori che li portano avanti. L’obiettivo è avvicinare gli studenti al mondo dell’innovazione e della cultura scientifica. A fine percorso ogni classe coinvolta si cimenterà in una gara di quiz pensata per esplorare le conoscenze acquisite. La classe vincitrice sarà premiata con un buono da spendere in libreria per l’acquisto di libri di divulgazione scientifica.

⁃ L’iniziativa è organizzata da Cifla, Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia, soggetto gestore del Tecnopolo di Ravenna, con la partecipazione del Comune di Ravenna.