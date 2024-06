Si è tenuta questa mattina la premiazione della classe vincitrice del progetto ‘A scuola di Tecnopolo’, iniziativa organizzata da Cifla- Fondazione Flaminia, soggetto gestore del Tecnopolo di Ravenna, con la partecipazione del Comune di Ravenna, che ha coinvolto oltre 120 studenti della scuola secondaria di primo grado Guido Novello.

L’iniziativa, che si è svolta nei mesi di aprile e maggio, ha previsto la visita ai laboratori FIP-WE@UNIBO ed EnerCube del Centro di Ricerche Ambiente Energia e Mare di Marina di Ravenna, una delle tre sedi del Tecnopolo di Ravenna, e la partecipazione dei ragazzi alle attività di ricerca proposte direttamente dai ricercatori del Tecnopolo.

L’obiettivo è far conoscere il Tecnopolo e le attività di ricerca in essere nell’ottica di avvicinare gli studenti al mondo dell’innovazione e della cultura tecnico-scientifica.

Ogni classe coinvolta si è quindi cimentata in una gara di quiz pensata per esplorare le conoscenze acquisite. Ad ex equo hanno vinto le classi 2°A e 2°B, che questa mattina sono state premiate dal direttore di Fondazione Flaminia soggetto gestore del Tecnopolo Antonio Penso, dall’assessora del Comune di Ravenna allo Sviluppo economico Annagiulia Randi e dal prof. Andrea Contin, direttore del laboratorio Fip-We@Unibo. Il premio consiste in due buoni da spendere in libreria per l’acquisto di libri di divulgazione scientifica.