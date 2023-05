Oltre 2.350 studentesse e studenti sono stati coinvolti nel corso dell’anno scolastico 22.23 nel progetto gratuito “Paesaggio e biodiversità 2030: il futuro intorno a noi”, promosso dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna e finanziato da GAL Delta 2000 nell’ambito del Piano di azione locale Leader del Delta emiliano – romagnolo – Mis.19.2.02 PSR RER 2014-2020.

Un percorso informativo e di sensibilizzazione dedicato alle scuole, alle famiglie e più in generale alla cittadinanza sul tema del territorio del Delta come Riserva della Biosfera con lo scopo di sottolineare l’importanza del riconoscimento Unesco come opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo anche turistico del territorio.

Hanno aderito al progetto circa 120 classi di 44 scuole primarie e secondarie di I e II grado delle province di Ferrara e Ravenna, per approfondire i temi dell’Agenda 2030, della valorizzazione e conservazione della biodiversità, dell’importanza della riserva MAB, dell’analisi e risoluzione di problemi ambientali, affrontati attraverso sfide, giochi e laboratori esperienziali.

Alle classi coinvolte dal progetto era inoltre riservata la possibilità di partecipare a una iniziativa a premi, con la produzione di un elaborato sui temi trattati nel corso delle attività. Le classi vincitrici saranno premiate in occasione dell’evento finale in programma per lunedì 5 giugno 2023, Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si terrà presso il Castello Estense di Mesola, Centro Visita del Parco. All’evento parteciperanno il Direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa, l’Assessore alla Cultura del Comune di Mesola Lara Fabbri, il Presidente e la coordinatrice del GAL Delta 2000 Lorenzo Marchesini e Angela Nazzaruolo.