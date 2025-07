A Sant’Apollinare in Classe la messa per il patrono di Ravenna

Mercoledì mattina il santuario regionale di Sant’Apollinare in Classe ha ospitato la celebrazione eucaristica in occasione del patrono della città di Ravenna e di tutta la regione Emilia-Romagna. Alle 9.30 l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha presieduto la messa solenne che, anche quest’anno, è stata accessibile anche ai non udenti, grazie alla presenza di interpreti della Lingua dei segni italiana. Nel corso della celebrazione l’arcivescovo ha conferito il mandato missionario ai giovani in partenza per due campi missionari in Albania e a Scampia.

Nel corso della giornata, saranno diverse le iniziative in città legate alla celebrazione di Sant’Apollinare. Per quanto riguarda gli eventi legati all’arcidiocesi di Ravenna e Cervia, in serata, saranno i partecipanti all’imminente Giubileo dei giovani a ricevere il mandato missionario, sempre a Sant’Apollinare, in occasione del pellegrinaggio diocesano con partenza alle 20.15 da San Lorenzo in Cesarea.

Domani, infine, le celebrazioni si concluderanno, in cattedrale, a Ravenna, con la recita alle 18 dei secondi vespri e la messa presieduta da mons. Ghizzoni.