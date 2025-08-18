Mercoledì 20 agosto alle 17.30, nell’aula polivalente di San Zaccaria in via Dismano 464, si terrà un evento informativo e di sensibilizzazione legato al progetto “Struffati – Insieme per non cadere in trappola”. L’incontro sarà l’occasione per parlare di come riconoscere e difendersi dalle truffe nei diversi contesti di vita (a casa, al telefono, su internet, per strada) e come comportarsi in caso ci si senta vittima di truffa o di tentativo di truffa. Al confronto parteciperanno Alessandra Bagnara, vice comandante della Polizia Locale di Ravenna e le operatrici della cooperativa sociale Villaggio Globale. Saranno distribuiti gadget e materiali informativi.

La campagna “Strùffati! Insieme per non cadere in trappola” è un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Polizia locale e Polizia postale come risposta concreta all’aumento dei raggiri e delle truffe, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e prevenire le truffe, soprattutto a danno delle persone più fragili. Il progetto, attivo nel territorio ravennate dal 2023, è finanziato con fondi ministeriali tramite la Prefettura di Ravenna ed è coordinato da Villaggio Globale.

L’intervento si inserisce nel progetto “Estate in paese”, promosso dai cittadini di San Zaccaria attraverso l’associazione San Zaccaria Bike Asd che, per la prima estate, ha avviato un progetto di animazione, dedicato a tutta la comunità, nel giardino della scuola con un appuntamento fisso settimanale, il mercoledì pomeriggio.