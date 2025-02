A San Valentino inaugura Artegatto Artefatto, la mostra di opere dedicate ai felini

Inaugurata Artegatto Artefatto, la mostra di opere d’arte legate ai felini. La ventesima edizione dell’esposizione alla Galleria della Molinella di Faenza quest’anno prende il via tre giorni prima la giornata dedicata al gatto, il 17 febbraio, nel giorno di San Valentino, a sottolineare l’intensità del rapporto che spesso si instaura nelle case fra gatti e padroni. Le opere potranno però essere apprezzate anche nelle vetrine della Monte dei Paschi in piazza del Popolo e alla galleria della Bottega Morigi, ideatrice dell’evento, in corso Mazzini.