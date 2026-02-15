A San Pietro in Vincoli la “Gara del cicciolo”

Gara del cicciolo a San Pietro in Vincoli nella mattinata di domenica 15 febbraio. Accanto all’evento gastronomico, anche il Mercatino del riuso. L’intera iniziativa è andata in scena in piazza Foro Boario, organizzata dal Comitato Cittadino. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, la premiazione delle squadre.

I concorrenti della gara si sono dovuti misurare con la preparazione dei ciccioli, partendo da almeno 50 Kg di grasso. La giuria ha giudicato il prodotto finale in base al gusto, al profumo e all’aspetto.

Per i primi tre classificati, in palio un soggiorno di una settimana a Baia Calenella, una settimana allo stabilimento balneare “Figli del sole” di Cervia e un ingresso alle terme di Punta Marina.