A San Michele iniziate le celebrazioni per ricordare la Repubblica Romana

Iniziate a San Michele le celebrazioni per il 177° anniversario della Repubblica Romana. Al circolo “Aurelio Saffi” il Partito Repubblicano ha organizzato un incontro dal titolo eloquente “Una passione che non morirà mai!”.

La Repubblica Romana, approvata il 9 febbraio 1849, introdusse importanti diritti poi adottati da numerose costituzioni nel mondo, come la libertà di opinione, la divisione dei poteri, la laicità dello Stato o il suffragio universale. Proprio il diritto di voto alle donne fu alla base della nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno 1946, un’altra conquista al centro delle celebrazioni di questi giorni dei Repubblicani. Quest’anno è stato hanno deciso inoltre di rivolgere un pensiero alle contestazioni in Iran e alle vittime della repressione.