A San Francesco celebrata la Giornata della vita consacrata

Funzione religiosa speciale nella Basilica di San Francesco nella mattinata di sabato 1 febbraio. Come ogni anno la Diocesi ha celebrato la Giornata della vita consacrata. La XXIX giornata mondiale “si inserisce nel cammino che consacrate e consacrati stanno percorrendo in vista del Giubileo che si celebrerà a livello mondiale in ottobre”. In tutto il mondo, precisa il Dicastero per gli Istituti di Vita, sarà anche “occasione di preghiera per domandare al Signore il dono di sante vocazioni alla vita consacrata e accogliere la grazia di essere portatori dell’annuncio di speranza e costruttori di pace, testimoniando con la vita che nessuno è escluso dalla misericordia di Dio”.

A Ravenna, la celebrazione ha avuto un significato particolare: la giornata infatti coincide con i 70 anni di professione tre suore della carità di Santa Antida Thouret, i 60 anni di ordinazione di suor Maria Teresa Tessarin, i 50 anni di consacrazione di suor Maria Grazia Quattri, superiora delle clarisse cappuccine, e padre Luciano Chistè, giuseppino del Murialdo che ancora confessa e celebra a San Paolo. Padre Francesco Calka, rettore e parroco del santuario di Santa Maria in Porto, festeggia i 30 anni di ordinazione e il suo confratello padre Benedetto Pluta, i 10 anni.