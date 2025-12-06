Mercoledì 10 dicembre alle 20.30 al centro civico di via Stradone San Bernardino 47 ci sarà una conferenza aperta al pubblico dedicata al cambiamento climatico.
Due gli interventi in programma, grazie alla partecipazione di Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti), e diParide Antolini, geologo esperto del territorio.
Nello specifico, Randi parlerà di cambiamenti climatici ed eventi estremi, quali sono i loro legami con il cambiamento climatico e le conseguenze sul territorio, mentre Antolini proporrà un intervento dal titolo «Diamo spazio ai fiumi: nutrie, istrici, alberi, il grande bluff».
Introducono la serata la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il presidente della consulta di San Bernardino Ibrahim Saadeh. Le conclusioni saranno affidate a Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile.
Al termine ci sarà spazio per un dibattito.
La partecipazione è libera. La conferenza è organizzata dalla consulta di San Bernardino in collaborazione con l’associazione il Ponte.