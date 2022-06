Ultimo appuntamento venerdì 1 luglio per la rassegna “A s avdèn ogni tant?!!?”, i venerdì della bella estate del Mercato di Campagna Amica Ravenna (piazzetta dei Carabinieri/via Bovini angolo via Canalazzo, Ravenna).

Il cartellone di eventi estivi, promosso in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna con l’obiettivo di creare attraverso l’aggregazione una ‘comunità del cibo giusto e consapevole che abbia al centro bimbi e famiglie’, prevede anche per questo venerdì, dalle 18.30 alle 20, un nuovoagrilaboratorio per bimbi dai 3 ai 12 anni curato dalle educatrici di Kid Lights all’interno del ‘Kid’s ranch’ del Mercato, l’arena dipaglia che ospita gli agri-laboratori e gli spettacoli romagnoli musicali della rassegna. Il laboratorio di questa settimana è dedicato al tema“Arte in frutta” per insegnare ai bimbi come coltivare l’espressione artistica attraverso i prodotti agricoli di stagione. I bambini saranno accompagnati nella creazione artistica di quadri astratti attraverso l’utilizzo di frutta e verdura. Gli scarti delle verdure si trasformeranno così in un’occasione creativa a costo e spreco zero!

Per prenotare il laboratorio:www.kidlights.it

Il laboratorio rientra nel progetto “Ravenna, Comunità del cibo giusto e consapevole” di Coldiretti Ravenna – Campagna Amica.

Ogni venerdì è possibile inoltre godersi nella piazzetta del Mercato un buon aperitivo contadino,gustoso e rispettoso dell’ambiente,preparato direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica seguendo la stagionalità dei prodotti, tutti a metro zero e ad origine garantita.

Dopo il laboratorio, dalle 20.45, spazio allamusica dal vivo con il cantautore selvaticoFabrizio Caveja che insieme a Lorenzo Serasini (basso) e Andrea Tedaldi (batteria) presenterà in anteprima il nuovo album “Nuovo mondo – Yatagàn!”, opera che tra echi battistiani, influenze di black music, funk e note latine racconta l’importanza delle radici e il ritorno agli elementi essenziali dell’essere umano: terra e spirito.

Fabrizio Caveja Barnabè, faentino, classe ‘88, dal 2013 porta avanti il progetto Fab (e i fiori) con cui si esibisce dal vivo fino al 2016. Parallelamente si affina come polistrumentista e produttore artistico, registrando e producendo in autonomia 7 album da solista. Dal 2019 si dedica alla realizzazione congiunta di due concept album (“Terra sacra” uscito nel 2021) e, appunto, “Nuovo mondo (Yatagàn!)” (giugno 2022) due dischi complementari che affrontano il tema della Romagna, del rapporto fra la vita e la morte, il passato e il futuro, Dio e la natura. Oltre alla forma concerto classica con la band, Caveja si esibisce in concerti-escursione a tappe: canzoni a km 0, eseguite e narrate direttamente nei luoghi in cui sono nate e di cui parlano.

Sia il laboratorio che lo spettacolo sono ad ingresso libero.

