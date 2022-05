Parte domani, venerdì 27 maggio, nell’ambito del progetto ‘Ravenna, Comunità del cibo giusto e consapevole’, la rassegna “A s avdèn ogni tant?!!?”, i venerdì della bella estate del Mercato di Campagna Amica Ravenna (piazzetta dei Carabinieri/via Bovini angolo via Canalazzo, Ravenna).

In programma ogni venerdì sino al 1 luglio, sempre dalle 18.30 alle 20, originali agri-laboratori gratuiti per bimbi dai 3 ai 12 anni (prenotabili sul portale www.kidlights.it), ma anche aperitivi contadini all’insegna del cibo a metro zero e di stagione.

Dato poi che il cibo è cultura, in tre speciali venerdì (27 maggio, 10 giugno e 1 luglio) al termine dei laboratori sono in programma altrettanti spettacoli di teatro-canzone 100% romagnoli :

Si parte, appunto, questo venerdì, 27 maggio con lo show in dialetto e italiano dell’attore e autore cesenate (trapiantato a Cervia) Francesco Gobbi dal titolo “Zira e fròla a sò capité a Ravena”. Così Francesco presenta lo spettacolo: “Non è vero che la nostra lingua romagnola si sia persa, siamo noi che ingiustamente la trattiamo come reperto storico… io non lo farò perché, per me, certe cose accadono ancora solo in romagnolo! Aspettatevi monologhi, racconti e poesie per ridere e… riflettere”.

Venerdì 10 giugno sarà la volta dello scrittore Cristiano Cavina in coppia con il pianista Vittorio Bonetti in “Made in Romagna”, recital di musica e parole

Venerdì 1 luglio il cantautore selvatico Fabrizio Caveja presenterà il nuovo disco ‘Terra sacra – Nuovo Mondo’.

I laboratori e gli spettacoli sono gratuiti. Gradita la prenotazione al numero WhatsApp 353 4176457.