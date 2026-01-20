La Giunta del Comune di Russi ha approvato un permesso di costruire convenzionato, relativo ad un lotto all’interno del comparto «Campodoro 1», in via Gallignani angolo via Faentina Nord, per la realizzazione di un’attività di ristorazione della catena McDonald’s.

L’intervento si inserisce in un’area artigianale già completamente urbanizzata nella quale nel tempo sono sorte alcune attività commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti: “Il nuovo progetto consente di valorizzare una porzione del comparto ad oggi non utilizzata, mantenendo inalterati i parametri insediativi complessivi fissati dal piano. L’inserimento di una nuova attività contribuisce a completare l’area, rafforzandone la funzione di polo di servizi già avviata negli anni scorsi” commentano dal Comune.

Migliorie sulla mobilità sostenibile

All’interno della convenzione urbanistica è previsto un intervento pubblico compensativo: l’estensione della pista ciclabile esistente lungo via Faentina Nord, per circa 300 metri, fino al comparto interessato. L’opera, a carico della proprietà del lotto, consentirà un collegamento diretto e sicuro tra la rotatoria di via Di Vittorio e le attività presenti nell’area, favorendo gli spostamenti in sicurezza di ciclisti e pedoni.

“Con questo intervento – spiega la Sindaca Valentina Palli – si completa l’assetto complessivo del comparto. L’Amministrazione comunale ha accolto la proposta presentata dagli investitori, perché coerente e funzionale a una serie di obiettivi pubblici: insediamento a Russi di una nuova attività al servizio dei lavoratori della zona ma capace anche di intercettare il pubblico più giovane; miglioramento dell’assetto della viabilità, grazie alla realizzazione di un percorso ciclabile; ricaduta occupazionale sul territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro. Un progetto, quindi, che coniuga sviluppo, servizi e attenzione alla mobilità sostenibile. I migliori auguri alla nuova attività, la cui apertura è prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno”.