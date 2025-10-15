Un gruppo di amici e la famiglia di Max Venturi, scomparso prematuramente, hanno voluto ricordarlo con un gesto simbolico e concreto per la comunità.

Nella primavera del 2024 è stata piantumata una quercia nei pressi della chiesa di San Giacomo a Russi, segno di vita e memoria duratura.

A completamento dell’iniziativa, nel luglio 2025 sono state collocate due panchine, per mantenere viva la memoria dell’amico, creando un piccolo angolo di sosta e riflessione per i cittadini.

«Con questa donazione – spiegano gli amici e la famiglia di Max Venturi – desideriamo offrire alla collettività beni concreti, poichè ogni cittadino può contribuire ad arricchire il patrimonio pubblico, promuovendo una forma di cittadinanza attiva a beneficio di tutti».

La cerimonia di inaugurazione, alla quale parteciperà l’Amministrazione comunale, si terrà domenica 26 ottobre, alle ore 12, presso la chiesa di Palazzo San Giacomo.

La cittadinanza è invitata. Ognuno potrà anche portare il suo pranzo per un momento conviviale, volto a celebrare la memoria di Max e il valore della partecipazione attiva dei cittadini nel migliorare gli spazi comuni.