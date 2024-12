L’1 gennaio ricorre la Giornata mondiale della Pace, che “oggi più che mai, alla luce dei tanti sanguinosi conflitti in atto, chiama ogni comunità civile a una presa di posizione forte e ferma nel ribadire l’urgenza di far tacere le armi”.

A Russi domenica 5 gennaio 2025, a partire dalle ore 16, si svolgerà la tradizionale Fiaccolata per la Pace che quest’anno sarà preceduta dagli interventi della Sindaca Valentina Palli, di Don Luca Ravaglia, dei rappresentanti del Consiglio Islamico di Russi e della Comunità ortodossa locale. Prenderanno inoltre la parola i ragazzi della Parrocchia di Sant’Apollinare, i referenti di alcune associazioni di volontariato e sindacati locali (Emergency, Anpi, CGIL, Cisl, Uil).

Gli interventi saranno intervallati da brani musicali, a cura della Scuola comunale di Musica Contarini. Sarà inoltre presente un banco con vin brulé e panettone.

La Fiaccolata prenderà il via alle ore 17 e si snoderà lungo il centro storico. Novità di quest’anno lo striscione con i simboli della pace realizzati dai circa 90 alunni delle classi terze A, B, C, D, E della Scuola secondaria di primo grado A. Baccarini, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione di Russi.

Dopo la partenza da piazzetta Dante, come gli anni scorsi il percorso toccherà piazza Farini (con passaggio davanti al Municipio), piazza Gramsci, via Trieste, giardini pubblici, via Trento, corso Farini (con passaggio sotto porta Nova), via Maccabelli, piazza Farini e rientro in piazzetta Dante.

Si invitano i cittadini a partecipare numerosi con le bandiere della pace (se possibile), per condividere questo importante momento di riflessione e fraternità.

L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.