Dopo la pausa delle scorse settimane, all’Arka Park di Russi da mercoledì 27 agosto riprendono i corsi gratuiti di skateboard, roller freestyle e hockey in line, a cura dell’associazione sportiva Ice in Line, per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

L’iniziativa fa parte del progetto «Educare all’aperto: Sport e Inclusione si incontrano a Russi», co-finanziato dalla Società Sport e salute per conto del Dipartimento dello Sport, promosso dall’ASD Ice in line Imola, in collaborazione con il Comune di Russi.

Il progetto, avviato nel 2024 e con durata biennale, prevedeva una serie di attività sportive ed extra-sportive gratuite, rivolte in prevalenza ai giovani vulnerabili, ai soggetti fragili e in situazioni di particolare disagio sociale, a rischio di emarginazione e di deprivazione educativa.

Per riuscire a intercettare e coinvolgere i ragazzi più in difficoltà, il Comune si è avvalso del supporto di una rete attiva formata da scuola, servizi sociali e associazioni sportive, che di volta in volta hanno segnalato i casi a rischio di emarginazione.

Finora ai corsi di skate, roller e hockey hanno preso parte 93 bambini e ragazzi; il roller è stata la disciplina più scelta (38 adesioni). La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 10 e i 12 anni, con una partecipazione abbastanza equilibrata tra ragazzi (51) e ragazze (42).

«Questi numeri – sottolinea l’Assessore allo Sport Mirco Frega – testimoniano la bontà del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha investito con convinzione per riqualificare un’area abbandonata, rendendola un luogo vissuto dai giovani. Grazie ai fondi ministeriali e alla collaborazione con le associazioni sportive locali e non solo, siamo riusciti a proporre corsi gratuiti che hanno avuto un grande riscontro, contribuendo non solo alla crescita sportiva dei ragazzi, ma anche a restituire vitalità a una zona a rischio di degrado. Nonostante l’area non sia di proprietà comunale, la nostra volontà è quella di proseguire in questa direzione, perché riteniamo fondamentale che lo skate park continui a essere un presidio di socialità e sport. Guardando al futuro, già dalla prossima primavera saranno installate nuove rampe che ci sono state donate dal Bagno Sottomarino di Marina di Ravenna, che ringraziamo sentitamente per il contributo: un ulteriore passo per rendere questo spazio sempre più attrattivo e vissuto».

Qui di seguito ricordiamo giorni e orari dei corsi all’Arka Park di Russi, in viale della Repubblica 9 (nei pressi della stazione ferroviaria). Le iscrizioni sono aperte:

CORSO DI SKATEBOARD (4 ore alla settimana)

Quando: lunedì e giovedì ore 18.30-20.30

Lo skateboard sarà fornito dall’organizzazione

CORSO DI ROLLER FREESTYLE (4 ore alla settimana)

Quando: mercoledì e venerdì, ore 18-20

Pattini e materiali saranno forniti dall’organizzazione

CORSO DI HOCKEY IN LINE (4 ore alla settimana)

Quando: mercoledì e venerdì, ore 18-20

Pattini e materiali saranno forniti dall’organizzazione

Per informazioni e iscrizioni: tel. 339 1912374

Web: www.iceinline.it

Facebook: ASD Ice in Line Imola – Hockey e Pattinaggio

Instagram: ice_inline

TikTok: ice_inline Imola