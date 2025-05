Il 30 aprile, alla Casa Residenza Anziani Baccarini di Russi, si è svolta una festa speciale dedicata agli ospiti nati nel mese di aprile. Tra loro, anche la signora Palmira Vignoli che ha compiuto 100 anni, un traguardo importante che l’intera comunità ha voluto sottolineare con affetto. Palmira Vignoli è nata il 26 aprile 1925 a Palazzuolo sul Senio. Quinta di sei fratelli in una famiglia di contadini, nonostante il suo grande amore per la lettura Palmira ha dovuto abbandonare la scuola alla terza elementare a causa della distanza, perché per frequentarla era costretta a fare molti chilometri a piedi. Nei suoi racconti era dispiaciuta di aver dovuto abbandonare la scuola, soprattutto perché le piaceva la lettura e quando la mandavano a pascolare le pecore portava sempre con sé un libro da leggere.

Durante la sua giovinezza ha vissuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale, che ha allontanato dal nucleo familiare i due fratelli maggiori, partiti per il fronte e riabbracciati solo anni dopo. Negli anni ’50, con il trasferimento della famiglia in Romagna, Palmira ha conosciuto Gino, l’uomo che sarebbe diventato suo marito. Insieme hanno costruito una vita fatta di sacrifici e amore: Palmira si è dedicata con impegno al lavoro nei campi, alla cura della famiglia e alla crescita dei loro tre figli. Rimasta vedova all’età di 70 anni, Palmira ha affrontato questa dolorosa perdita con forza e dignità, continuando a essere un punto di riferimento per i figli e i nipoti.

Nel 2001, stringendo tra le braccia l’ultima nipotina, ha detto con emozione: «Questa non la vedrò grande». Ma il destino le ha concesso il dono di veder crescere anche lei. Dal settembre 2021 Palmira è ospite della Casa Residenza Anziani Baccarini, dove è accudita con premura. La festa del 30 aprile è stata un momento di grande emozione, non solo per lei ma per tutti coloro che condividono con Palmira la vita quotidiana. A lei gli auguri di tutta la città.