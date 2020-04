“Ormai da settimane i cimiteri sono chiusi e non vi è la possibilità di accedervi per portare un saluto ai nostri cari che ivi riposano.

Oggi, in nome di tutta la Città e di ogni cittadino, abbiamo portato un saluto ai nostri defunti e una composizione di fiori freschi in ogni cimitero in loro memoria”.

Valentina Palli, sindaca di Russi, spiega così il gesto col quale ha voluto di fatto sostituirsi ai molti concittadini che in questi giorni di isolamento rimpiangono di non poter recarsi nei cimiteri per portare un fiore sulla tomba dei propri cari. Sono quindi state ordinate diverse composizioni floreali che poi la stessa sindaca ha depositato, nell’arco della mattinata di venerdì, nelle zone comuni dei diversi cimiteri del territorio amministrato. Un gesto apprezzato da molte persone che stanno pubblicamente ringraziando la prima cittadina sul suo profilo Facebook.