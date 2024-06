Valentina Palli è uno dei simboli del successo del Partito Democratico alle elezioni comunali in provincia di Ravenna. La sindaca di Russi è stata rieletta dai propri concittadini con il 75% delle preferenze. Il suo vero avversario non è stata la lista “Centro destra per Russi” con il candidato Sante Samorè, ma l’astensione, che ha superato il 37%. Un voto che è un riconoscimento alla persona e agli ultimi 5 anni di governo.