«La città delle vite infinite» è un progetto ideato da Elena Bucci e a cura della Compagnia Le belle bandiere, promosso con il sostegno di Comune di Russi e Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di intrecciare teatro, arte e territorio, mettendo in dialogo luoghi, vite, associazioni ed enti. Intende valorizzare la tradizione riletta con la sensibilità contemporanea, aprire spazi di riflessione sul futuro attraverso nuovi linguaggi e testi originali, e favorire l’incontro tra artisti e studiosi di musica, teatro, danza e cinema. Il progetto comprende una serie di eventi pensati per diventare occasioni di incontro tra generazioni e pubblici diversi, e delineare una mappa ideale di relazioni e nuove progettualità, capace di rafforzare legami e vicinanze.

In questo contesto mercoledì 27 agosto avrà luogo a Russi una serata di dialoghi e musica, dal titolo INCONTRI, con la scrittrice e drammaturga Renata Molinari, Elena Bucci e Marco Sgrosso; al suono, Franco Naddei. Durante l’evento, che vede la collaborazione de La Bottega dello Sguardo di Bagnacavallo, si ragionerà su luoghi, dimore e persone incrociate lungo le vie del teatro. Si parlerà anche di cosa significa incontrare un’esperienza artistica che cambia la vita e la visione del mondo. A differenza di quanto comunicato in precedenza nel programma generale di Russi Estate 2025, l’iniziativa non si terrà al Torrione della fontana alle ore 21, ma nel cortile del Centro culturale polivalente (sala Nomadea), in via G. Bruno 24, alle ore 20.45.

«Immaginiamo ancora una volta una città ideale – dice Elena Bucci – dove si possano incrociare arti, saperi, sogni e mestieri. Vite, luoghi e storie di ognuno diventano di tutti. Attraverso il teatro e le arti nascono nuovi luoghi di incontro, progetti, legami, visioni. Tutte le serate prevedono un incontro finale con il pubblico, in cui tutti potranno portare il loro contributo alla discussione e alla raccolta di materiali e pensieri».

«Siamo lieti – sottolinea l’Assessora alla Cultura Grazia Bagnoli – di ospitare questo nuovo ciclo di incontri e spettacoli ideato da Elena Bucci, concittadina e figura di rilievo del panorama teatrale nazionale. La sua esperienza artistica, e quella della Compagnia che guida, rappresentano un valore importante per la nostra comunità: lavorare insieme significa poter sviluppare progetti culturali radicati nel territorio, capaci di offrire nuove opportunità di crescita e partecipazione ai cittadini».

Gli appuntamenti de «La città delle vite infinite» proseguiranno poi nei prossimi mesi e fino a fine anno con una programmazione di cui sarà data successiva comunicazione.

Ingresso gratuito.