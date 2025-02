Con lo “Yearbook del Campionato F1” di Alessandro Bucci, edito da Roberto Vallardi, inizia sabato 1 marzo, la quarta rassegna della presentazione di libri di autori russiani “Appuntamenti di Primavera 2025”, con la partecipazione della bandiera Minardi Pierluigi “Piero” Martini. Si parlerà di storia della F1, delle novità del 2025 e del Mondiale di Formula 1.

Per cinque sabati consecutivi i partecipanti avranno la possibilità di apprezzare, come negli anni scorsi, una grande varietà di tematiche in grado di attrarre pubblico con diverse aspettative.

All’incontro dell’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, verrà presentato da Giuseppina Scardovi il libro di Liana Ricci “Centocinquanta racconti tra due millenni”.

Gli incontri proseguiranno poi il 15 marzo, con “Fuori gioco” di Daniele Pompignoli in dialogo con Claudio Persiani; il 22 marzo, con “Correre senza esserci” di Roberto Zaccaria presentato da Elio Pezzi; fino a concludere, il 29 marzo, con il volume “Silvio Gordini, due soffitti decorati in una villa bolognese”, presentato da Maria Rita Bentini.

Cinque appuntamenti culturali importanti, tutti ad ingresso gratuito e presso il Centro sociale culturale “Porta Nova” di Russi (via A. Moro 2/1), che testimoniano la ricchezza culturale di questo territorio.

La rassegna è proposta dalla Pro Loco di Russi con il sostegno del Comune di Russi e la collaborazione di: Associazione culturale Ettore Masoni, Centro “Porta Nova” (che mette a disposizione la propria sede), la Scuola comunale di musica Don A. Contarini, il gruppo di lettura “le Faville” e il sostegno della BCC Ravennate Forlivese e Imolese.