Due giovani di circa vent’anni, di Faenza e Cotignola, sono stati ricoverati all’ospedale di Ravenna dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato a Russi, lungo via Faentina Sud, alla rotonda con via Pertini. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la moto avrebbe iniziato a sbandare nell’approcciarsi alla rotonda, mentre si stava dirigendo verso Faenza. Il giovane alla guida non è riuscito ad arrestare o a rallentare la corsa del veicolo che è quindi precipitato nel canale a lato della carreggiata. Soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze e l’auto medica, motociclista e passeggero sono stati trasportati al pronto soccorso con codici di media entità . Sul posto per i rilievi di legge e per regolamentare la viabilità sono arrivati i carabinieri di Russi e una pattuglia del Radiomobile di Ravenna.

Altro incidente a Faenza, intorno alle 16.45, lungo via Granarolo, all’altezza del distributore di metano. Una Fiat Panda con a bordo una donna è stata tamponata da un’altra vettura mentre stava procedendo in direzione dell’autostrada. La Panda, senza più controllo, è finita nel canale a lato della strada, fortunatamente senza gravi conseguenze per la conducente. Grande lo spavento della donna, aiutata a uscire dall’abitacolo e a risalire lungo l’argine da alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo dell’incidente è stata fatta arrivare anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente per la donna le conseguenze sono state lievi.