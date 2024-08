Hera comunica che, a partire da martedì 27 agosto, il servizio di raccolta oli alimentari sarà potenziato su tutto il territorio di Russi, anche a seguito dei lavori straordinari nella stazione ecologica (centro di raccolta) di via Fiumazzo, dove temporaneamente non sarà possibile conferirli.

Gli utenti che si recano in stazione ecologica saranno informati da apposito cartello all’ingresso, con il QR che rimanda al Rifiutologo, e potranno ricevere degli imbutini, utilissimi per la raccolta/travaso degli oli alimentari a casa, riutilizzando bottiglie di plastica vuote.

Per implementare in modo permanente il servizio di raccolta, dalla stessa data verranno collocate quattro apposite colonnine, accessibili 24 ore su 24, nelle seguenti vie:

via Arnaldo Guerrini (di fianco al Conad)

viale della Repubblica (parcheggio vicino alla stazione ferroviaria)

via Cortina Vecchia 1/1 (all’incrocio con Viale delle Viole)

via G. Donizetti, angolo Piazza Secondo Casadei

Come precisato nel volantino, che verrà distribuito presso il centro di raccolta, allo sportello Hera di Piazza Gramsci 10 e all’Urp comunale, le colonnine dedicate alla raccolta degli oli vegetali avranno modalità di conferimento differenti rispetto alla stazione ecologica (in bottiglie di plastica ben chiuse, con diametro massimo di 18 centimetri), coerentemente con quanto avviene nelle tre già operative in:

piazzale Saba (incrocio fra via Godo Vecchia e via Giusti)

via Gino Randi 19 a San Pancrazio

via Giuseppe Verdi 2 a Godo (presso Piazzale Nullo Baldini)

Un rifiuto altamente inquinante può diventare una risorsa

Hera approfitta dell’occasione per sensibilizzare i cittadini alla raccolta dell’olio adoperato in cucina per contenere i possibili danni causati all’ambiente da un suo conferimento sbagliato e promuoverne la rigenerazione per reimpiegarlo come risorsa. Infatti, se disperso nell’ambiente, l’olio può causare molti danni: per esempio, versato nel lavandino causa l’intasamento dei filtri e fa aumentare le necessità di manutenzione e i costi energetici della depurazione (fino a 3kWh per ogni Kg di olio impropriamente smaltito); se versato sul suolo, finisce nei corpi idrici (di superficie o falda) dove un solo kg basta a inquinare una superficie di 1.000 metri quadrati (l’equivalente di un campo da calcio). Per trasformare questa tipologia di rifiuto potenzialmente inquinante in risorsa, Hera ha siglato una partnership con Eni finalizzata a trasformare l’olio vegetale esausto in biocarburante, che a sua volta sarà utilizzato per alimentare una parte dei mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti urbani.

I canali di contatto Hera

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800 999500 (famiglie), Numero verde gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 22 e il sabato dalle ore 8 alle 18; allo stesso canale di contatto è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate.

Per informazioni e segnalazioni è disponibile la sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Russi, è possibile consultare le FAQ (risposte alle domande più comuni), e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.