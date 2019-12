La Befana arriverà sabato 4 gennaio 2020 al Circolo San Biagio e donerà al Comitato Cittadino di Roncalceci un defibrillatore acquistato grazie alla donazione fatta dalla HARLEY DAVIDSON RAVENNA a Cuore e Territorio.

La simpatica e arzilla “vecchietta” sarà ovviamente in anticipo sulle altre Befane poiché non cavalcherà la solita vecchia scopa “alla Harry Potter”, ma una sfavillante e rombante motocicletta, rigorosamente Harley.

L’importante iniziativa, nata da un’idea del Comitato Cittadino di Roncalceci – che verrà realizzata grazie all’impegno organizzativo di Giovanni Morgese, Massimo Corradin, Sandro Pati, Susanna Vernocchi, Carlo Serafini e Stefano Altini – sarà l’occasione per fare una grande festa per la consegna del dispositivo DAE e per l’inaugurazione di un punto di cardioprotezione messo a disposizione di tutta la comunità di Roncalceci.

L’utilità di un defibrillatore è oramai nota a tutti poiché, in caso di arresto cardiaco, poter intervenire prontamente entro i primi cinque minuti, può fare la grande differenza tra la vita e la morte di una persona.

Ogni giorno, infatti, in Italia, sono 160 le persone che vengono colpite improvvisamente da attacco cardiaco: si tratta di persone sane di tutte le età, dagli adulti, fino ai giovani e ai bambini.

In questi casi, la presenza e il buon uso di un defibrillatore aumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza.

A completamento della donazione, verrà organizzato – in un momento successivo – un fondamentale corso rivolto alla cittadinanza per insegnare ad usare il dispositivo DAE in maniera corretta.

L’evento è stato pensato e voluto anche per rallegrare e coinvolgere i bambini, che riceveranno in dono tanti dolcetti e regalini dalla Befana motorizzata.

Tutto sarà in diretta streaming grazie al supporto del quotidiano online Ravenna24ore.it.

Affinché tutti i bimbi possano ricevere i loro regalini, si prega di confermare fin da ora la presenza al numero di telefono 333 8094060.