Il perdurare delle difficoltà dovute alla carenza di autisti legata all’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, non rende possibile garantire la regolarità di tutte le corse programmate. Per le stesse ragioni alcuni dei servizi speciali che vengono tradizionalmente svolti per agevolare i collegamenti ai cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti nei Comuni di Ravenna (31 ottobre, 1 e 2 novembre) e Faenza (31 ottobre e 1° novembre) potrebbero essere soppressi.

Start Romagna invita l’utenza a consultare il proprio sito web nella sezione in cui ogni giorno viene pubblicato l’elenco delle corse non garantite per la giornata successiva (https://www.startromagna.it/corse-non-garantite-per-green-pass/).

A partire dal pomeriggio di domani, sabato 30 ottobre, il sito verrà aggiornato con tutte le corse che potrebbero saltare nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, comprese quelle che rientrano nei servizi cimiteriali.

Start Romagna si scusa per i disagi che potrebbero verificarsi.

DOMANI POSSIBILI DEVIAZIONI E RALLENTAMENTI NEL CENTRO DI RAVENNA – A causa di una manifestazione in programma per le vie del centro di Ravenna a partire dalle ore 16:00 di domani, le linee che transitano per il centro subiranno deviazioni e possibili rallentamenti. Start Romagna invita a consultare il proprio sito web (www.startromagna.it) per verificare le corse che subiranno deviazioni.