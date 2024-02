A partire da mercoledì 28 febbraio riprendono le lezioni del 36esimo corso base di informazione sanitaria di primo soccorso, organizzato dai volontari della Pubblica Assistenza di Riolo Terme con il patrocinio del Comune.

Il corso è composto da otto lezioni (oltre a quella introduttiva del 28 febbraio), che si terranno ogni mercoledì e venerdì fino al 3 aprile, alle 20.30 nella Sala Consiliare del Municipio di Riolo Terme (via Aldo Moro 2).

Ogni lezione avrà come argomento un diverso aspetto delle tecniche base di primo soccorso, che sarà spiegato da medici specializzati e infermieri del 118. Previsti per la lezione finale l’esame teorico e la prova pratica su manichino.

Il corso rappresenta un importante strumento per tutti i cittadini riolesi che vogliono conoscere di più e mettersi alla prova in una pratica fondamentale come il primo soccorso, soprattutto alla luce degli eventi di maggio, dove le competenze e il lavoro svolto dai volontari della Pubblica Assistenza hanno permesso di istituire un presidio sanitario nei giorni più difficili dell’alluvione.

L’iscrizione è gratuita e rivolta a tutti i cittadini.