Si è concluso con grande entusiasmo il Campeggio Europeo dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, che si è svolto a Riolo Terme dal 3 al 10 agosto. L’iniziativa ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diversi Paesi europei: 15 dalla Comunità di Comuni ELAN in Francia, 15 dalla città di Oberasbach in Germania e 15 dai comuni della Romagna Faentina. Una settimana di attività formative, momenti di confronto interculturale e occasioni di svago, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le nuove generazioni del continente.

L’incontro, che da anni si svolge a rotazione nei diversi paesi, coltiva relazioni istituzionali e di amicizia tra i ragazzi, contribuendo a far crescere una cultura comune europea.

Alla serata conclusiva ha preso parte anche il consigliere regionale Niccolò Bosi, che ha voluto portare il proprio saluto e incoraggiamento ai partecipanti.

«Eventi come questo – ha dichiarato Bosi – sono un’occasione preziosa per coltivare nei giovani il senso di appartenenza a un’unica comunità europea. Ai ragazzi chiedo di credere e investire di più nell’Europa di cui sono parte, cittadini a pieno titolo: un’Europa che spesso viene data per scontata, ma nella quale sono nati e vivono, con la possibilità di viaggiare liberamente, essere tutelati, godere di diritti di cittadinanza in ogni Stato membro. Sono conquiste che riguardano il loro presente, che vanno difese e sostenute, e sulle quali occorre continuare ad avere uno sguardo ambizioso e sfidante per il futuro. I gemellaggi e gli scambi internazionali sono strumenti fondamentali per trasmettere e rafforzare i valori di solidarietà, cooperazione e amicizia tra i popoli, valori di cui oggi abbiamo più che mai bisogno».

«Un sentito ringraziamento va ai volontari del Comitato Gemellaggi, la cui passione, dedizione e impegno organizzativo hanno reso possibile questa esperienza, curandone ogni dettaglio e creando le condizioni ideali per un incontro autentico e arricchente tra giovani di culture diverse».