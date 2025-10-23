L’Unione della Romagna Faentina e Ausl Romagna, in collaborazione con il Tavolo Disabilità dell’Unione, organizzano l’incontro pubblico “Il lavoro di cura: Caregiver si diventa”, in programma sabato 25 ottobre 2025, dalle 9 alle 12, nella Sala Sante Ghinassi in via Verdi 5 a Riolo Terme.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare voce e strumenti ai Caregiver familiari, ovvero a tutte quelle persone che si prendono cura, spesso in modo silenzioso e quotidiano, di familiari fragili o non autosufficienti. Il convegno vuole offrire un’occasione di ascolto, formazione e confronto tra professionisti, associazioni, istituzioni e famiglie.

Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali della sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti, e della dirigente dell’Area Servizi alla Comunità dell’Urf, Antonella Caranese. Seguiranno numerosi interventi da parte di esperti del settore sanitario e sociale, tra cui psicologi, assistenti sociali, medici e rappresentanti di associazioni attive nel supporto alle persone con disabilità, disturbi cognitivi o autismo.

Il programma prevede anche testimonianze dirette di familiari e momenti di confronto con il pubblico, per condividere esperienze e far emergere i bisogni ancora spesso poco visibili di chi si prende cura degli altri. L’incontro si concluderà con un focus sugli interventi psico-sociali a supporto dei caregiver, per valorizzare il loro ruolo e rafforzare la rete di servizi disponibili nel territorio. L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.