Sabato 5 dicembre inizia il percorso de “Le 127 Giornate di Riolo Terme”, progetto concepito per approfondire – anche fra i più giovani – la conoscenza della comunità sui fatti inerenti le vicende della seconda guerra mondiale, e realizzato con il contributo di diverse associazioni del territorio e soprattutto della Regione Emilia-Romagna e dell’Associazione delle Vittime Civili di Guerra.

Ad inaugurare le 127 giornate, la posa dei 18 pannelli della mostra all’aperto, in Corso Matteotti, dedicata al passaggio del fronte a Riolo Terme sul fiume Senio, che sarà visitabile fino all’11 aprile (Giorno della Liberazione di Riolo Terme) 2021. Non a caso 127 giorni di mostra, come quelli necessari al Gruppo di Combattimento “Friuli” e alla Brigata Ebraica per liberare Riolo Terme dagli invasori tedeschi.

Altro importante evento sarà l’intitolazione della Biblioteca a Gaspare Mirandola – già membro della Resistenza, cultore della storia locale, sindaco della Città d’acque e poi presidente dell’ANPI locale – che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune. L’inaugurazione vera e propria verrà rimandata a quando si potrà celebrare in presenza.

L’edificio della Biblioteca verrà inoltre arricchito da una nuova insegna, che per l’occasione sarà anche al centro di un “Book Contest”, i cui partecipanti (senza limiti di età) dovranno indovinare tutti i libri che vi sono rappresentati. Si potrà partecipare dal 12 al 23 dicembre, scrivendo direttamente alla Biblioteca Comunale. Dei fantastici premi attendono chi indovinerà dai 7 libri in su.

Per i ragazzi delle scuole verranno poi organizzati due eventi online: un laboratorio con le terze medie sulla Shoah, e un incontro con Maurizio Quarello – autore e illustratore di fama internazionale – per i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Artusi.