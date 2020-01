A Ravenna, dal 13 al 16 febbraio si terrà il Workshop “Semi Teatrali” con un nome chi vibra in Europa grazie a premi, collaborazioni e spettacoli che hanno segnato la storia del teatro.

Si tratta di Mamadou Dioume, attore, regista e pedagogo francese di origine senegalese che condurrà le quattro giornate di lavoro nella sede del Circolo degli attori, in via Cavina 9 a Ravenna.

Per scelta dell’attore le lezioni si svolgeranno in orari non convenzionali: dalle 17 alle 23 perché, spiega il maestro, “quando il giorno finisce inizia la verità”. Il workshop è aperto ad attori e a tutti coloro che cercano strumenti per esprimere più autenticamente se stessi sia sul piano delle emozioni che sul piano fisico. (info: info@ilcircolodegliattori.it oppure tel. 334 1648 929).

“Con questa iniziativa – affermano l’attore Cristiano Caldironi e Deda Fiorini amministratori del Circolo degli attori, Tam (teatro accademia Marescotti) e Urban Fabrica– ampliamo e qualifichiamo ulteriormente la nostra offerta didattica rivolta agli attori, o aspiranti tali, di tutta Italia con un nome di valenza internazionale. Insieme a quello di Ivano Marescotti, che sta guidando Tam per il quarto anno consecutivo, il contributo di Mamadou Dioume contribuisce rendere Ravenna meta di formazione attoriale di prestigio”.

Imparare a fare teatro con Mamadou, infatti, non vuol dire semplicemente salire su un palco e recitare una parte a menadito, ma affrontare un percorso di vita che scava dentro, nelle viscere più profonde. Ed è per questo che il suo teatro è aperto a tutti, non solo agli attori professionisti. Mamadou esce dagli schemi e lascia che sia il corpo ad esprimere se stesso, lascia che il corpo, la prima memoria, si liberi. Iniziando ad ascoltare ogni singola parte del corpo, si acquisisce consapevolezza di ogni piccolo gesto, fino a ritrovare i movimenti primari: camminare, sedersi, alzarsi, proprio come un bambino che impara a scoprire il proprio corpo. Mamadou parla infatti di ritrovare la “bambinanza” (neologismo creato da Mamadou Dioume), ovvero quella purezza necessaria per diventare un vero attore.

I testi teatrali, che durante il workshop saranno gli atti unici e “Il gabbiano” di Cechov diventano così il grande nutrimento finale dell’attore che, lontano dall’essere colui che memorizza unicamente il proprio personaggio, diventa parte integrante dell’intera opera, vedendola come una vera e propria partitura musicale.

Scheda

Mamadou Dioume si diploma presso l’Istituto Nazionale delle Arti del Senegal (INAS) dove

consegue il primo premio “Prix de tragèdie” e interpreta numerosi importanti ruoli. Nel 1968 si fa

riconoscere per il ruolo di Creonte nell’Antigone di Jean Anouilh, grazie al quale entra nel Teatro

nazionale Daniel Sorano, dove lavora fino al 1984 sotto la direzione di Raymond Hermantier,

compagno di Jean Vilar. Nel marzo del 1984 viene notato da Peter Brook che lo invita ad

interpretare Bhima, il figlio del vento dalla forza prodigiosa, nel Mahābhārata. Interpreterà questo ruolo sia in francese sia in inglese durante la tournée teatrale mondiale durata fino al 1988. Dopo il lavoro teatrale, gli viene proposto lo stesso ruolo per la versione cinematografica nel settembre 1988. Continua poi la collaborazione con Peter Brook e a la compagnia CICT, interpretando altre opere, tra le quali “La Tragèdie de Carmen”, “Woza Albert”, “La Tempète”. Nel 2016 interpreta il Nero in The Sunset Limited insieme a Jean-Paul Denizon e Othello al Teatro Civico di Vercelli. Ha inoltre diretto numerosi spettacoli nel mondo (in Norvegia, Francia, Africa..) e in Italia (a Torino, Napoli, Milano, Roma, Bologna..) e preso parte in numerose produzioni cinematografiche tra le quali “The Tempest” di Julie Taymor. Dal 1991 dirige workshop e masterclass per attori in tutta Europa arrivando a conseguire le conoscenze per trasmettere la forza delle sue tradizioni agli allievi europei. Ha diretto percorsi di formazione in tutta Italia. Collabora con diverse associazioni in Italia e dirige il Policardia Teatro Centro Di Creazione Internazionale.

PER SAPERNE DI PIU’

ilcircolodegliattori@gmail.com

info@teatroaccademiamarescotti.com

Tel. anche Whatsapp 334 1648929