Benedetta Rossi arriva a Ravenna per incontrare i suoi fan e regalare un pomeriggio gustosissimo all’insegna del buon cibo italiano e le sue numerose ricette, come fa nel suo amatissimo programma “Fatto in Casa per voi”.

L’evento è domenica 15 gennaio, al centro commerciale Esp di Ravenna.

La partecipazione è possibile solo previa prenotazione del posto sul sito dell’Esp.