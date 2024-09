Si svolgerà venerdì 20 settembre, dalle 14 alle 18, il corso di formazione gratuito per diventare conduttore di gruppi di cammino per la salute, rivolto, in particolare, a donne in gravidanza e neo genitori.

L’incontro sarà condotto da Tecnici delle Attività Motorie e da altri professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica e si terrà alla Sala Vanni del Cmp, in via Fiume Montone Abbandonato 134 a Ravenna.

Per partecipare si raccomanda abbigliamento comodo e calzature sportive.