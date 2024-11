Sabato 23 novembre alle 9.30l’hotel Cube di via Luigi Masotti 2 a Ravenna ospita l’evento informativo “Sclerosi multipla: le nuove prospettive della ricerca in ambito terapeutico e riabilitativo”, organizzato da AISM Sezione Ravenna.

Sarà l’occasione per fare il punto sulla patologia e i più recenti sviluppi in campo scientifico con relatori di rilievo, come il dott. Roberto Furlan, vicepresidente della Società Internazionale di Neuroimmunologia e Direttore dell’Istituto di Neurologia Sperimentale del San Raffaele di Milano, il dott. Giampaolo Brichetto, Direttore Sanitario del Servizio Riabilitazione AISM Liguria e la dott.ssa Mariagrazia Piscaglia, Direttrice della UOC Neurologia di Ravenna, Faenza e Lugo, Referente Clinica e Coordinatrice del PDTA SM dell’Ausl Romagna.

Moderatrice dell’incontro, la dott.ssa Luisa Motti, Presidente provinciale della Sezione AISM di Reggio Emilia.

Con loro, si parlerà degli aggiornamenti sulla ricerca scientifica in materia di Sclerosi Multipla, delle novità nel campo della riabilitazione e del ruolo che le terapie riabilitative giocano sul miglioramento della qualità di vita dei pazienti. La dott.ssa Piscaglia porterà poi l’esperienza del Centro SM di Ravenna, che dal febbraio 2023 ha ottenuto il riconoscimento di Struttura Semplice Aziendale Centro Sclerosi Multipla e Malattie Neurodegenerative.