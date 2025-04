A Ravenna si potrà tumulare le ceneri degli animali nelle tombe di famiglia o insieme ai padroni

Tumulare le ceneri degli animali d’affezione nelle tombe di famiglia o negli stessi loculi dei loro padroni. La proposta ha ottenuto il via libera del consiglio comunale. Dopo il parere positivo della commissione consiliare convocata per discutere la richiesta avanzata da Lista per Ravenna, la proposta di tumulazione per gli animali da compagnia è arrivata in consiglio comunale, sottoforma di mozione, sottoscritta anche dalla maggioranza, ed ha ottenuto il parere positivo all’unanimità dei consiglieri presenti.

Ravenna, quindi, adegua i propri servizi sulla falsa riga di quanto fatto in altre località in Lombardia, in Liguria o in Romagna, come Forlì. Tuttavia, la partenza del nuovo servizio non sarà istantanea.