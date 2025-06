La città di Ravenna si prepara ad accogliere, il 12 e 13 giugno 2025, la prima edizione della Summer School della Romagna School of Pathology, un evento pensato per offrire a specialisti in anatomia patologica, specializzandi e studenti un’occasione unica di formazione avanzata e confronto diretto con i protagonisti della scena scientifica nazionale e internazionale.

Organizzata all’interno delle aule didattiche dall’Università di Bologna, presso l’Ospedale S. Maria delle Croci, la scuola estiva sarà diretta dal Prof. Luca Saragoni, Direttore dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica di Ravenna. L’iniziativa nasce dal desiderio di integrare sempre più strettamente attività assistenziale e didattica, in coerenza con la crescente presenza universitaria sul territorio romagnolo.

A rendere l’evento prestigioso sarà la presenza di relatori di rilievo internazionale, tra cui il Prof. Stefano Lazzidell’Università di Siena, la Prof.ssa Fatima Carneiro dell’Università di Porto, la Prof.ssa Valerie Paradis dell’Université Paris Cité e il Prof. Gian Franco Zannoni dell’IRCCS Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, che porteranno il loro contributo scientifico e la loro esperienza clinica all’interno di un programma ricco e stimolante.

Durante le due giornate si alterneranno lezioni teoriche e seminari casistici interattivi, con l’utilizzo di vetrini digitali e il coinvolgimento attivo dei partecipanti. I temi affrontati riguarderanno alcune tra le principali patologie neoplastiche, come i linfomi a cellule B, i tumori dello stomaco, del fegato e dell’ovaio, con uno sguardo attento alle più recenti linee guida, agli aggiornamenti classificativi e agli scenari futuri della disciplina.

L’incontro, accreditato ECM, è Patrocinato da AUSL Romagna, Università di Bologna Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna e SIAPeC-IAP – Società Italiana Anatomia Patologica