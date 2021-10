A Ravenna la mostra delle tavole originali del Calendario storico dell’Arma 2021 |VIDEO

É stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle massime autorità della Provincia, la mostra delle tavole originali del Calendario storico dell’Arma, edizione 2021. La mostra, visitabile fino al 21 novembre presso i Chiostri danteschi e organizzata dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Provincia e il Comune di Ravenna, è parte di un progetto itinerante di mostre allestite in diverse città italiane in occasione del 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. L’esposizione vuole inoltre rendere omaggio all’artista Francesco Clemente, autore del movimento artistico della Transavanguardia che ha realizzato una collezione di immagini in esclusiva per il calendario dell’Arma di quest’anno, basato sul Maresciallo Donato Alighieri, personaggio di fantasia.