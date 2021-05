Sabato 29 e domenica 30 maggio Atletica Ravenna ospiterà al campo scuola Marfoglia di Ravenna la Finale Regionale dei Campionati di Società Cadetti di atletica leggera. Le migliori squadre dell’Emilia Romagna under 16 si sfideranno in tutte le discipline dell’atletica leggera previste per la categoria. L’evento è patrocinato dal Comune di Ravenna e naturalmente è sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Tre le società ravennati che sono riuscite nell’impresa della qualificazione troviamo Atletica Lugo ed Atletica Ravenna sia tra le cadette che tra i cadetti; Atletica Faenza con le cadette. Atletica Castiglione porterà invece alla finale ravennate, come individualista, Fabrizio Caporusso, miglior velocista della provincia negli 80 m piani.

Due atleti ravennati si presenteranno come leaders regionali nelle proprie specialità, grazie a prestazioni di assoluto pregio, tra le migliori performance nazionali di categoria in questa stagione: Elena Odion (Atletica Lugo) nel getto del peso e nel lancio del martello ed Enrico Ricci (Atletica Ravenna) nei 300 e nei 300 ostacoli.

Altre atlete ravennati che hanno ambizioni di podio, o comunque cercheranno di avvicinarlo, saranno Francesca Ravagli (Atl Lugo) e Giorgia Ippoliti (Atl. Ravenna) nel triplo; nei 300 ostacoli Benedetta Drago (Atl. Lugo), mentre nel disco Anita Zanfini (Atl Ravenna). Per i cadetti, negli 80 piani Fabrizio Caporusso (Atl. Castiglione); nei 300m Alessandro Dalpane (Atl. Lugo). Nei 1000 e 2000m Nizar Grirane (Atl. Lugo) e Luca Turturro (Atl. Ravenna) potrebbero risultare outsider molto insidiosi per i primissimi. Simone Bandini (Atl. Lugo) nei 1200 siepi, mentre Massimo Venieri (Atl. Lugo) è tra i primi sia nei 100 ostacoli che nei 300 ostacoli. Nel triplo Giacomo Allegri (Atl. Ravenna) potrebbe puntare al podio; nel disco cadetti prime posizioni alla portata di Alex Ticmeanu (Atl. Lugo).

Le gare si disputeranno a porte chiuse, saranno quindi ammessi all’impianto di atletica i soli atleti, allenatori e dirigenti accompagnatori, come previsto dalle attuali indicazioni della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Atletica Ravenna ha cercato fortemente l’organizzazione di un evento di tal rilevanza, quale una Finale Regionale, nell’auspicio di confermare e ribadire la crescita del movimento dell’atletica leggera nel capoluogo ravennate.