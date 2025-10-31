Sarà l’Emilia-Romagna e, più precisamente, Ravenna a ospitare, dopo 10 anni, l’appuntamento con la 23/esima Sessione programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) – Regioni, che riunisce il mondo consumeristico italiano, con l’obiettivo di favorire il raccordo ed il coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di diritto dei consumatori.

L’evento dal titolo ‘Intelligenza artificiale: etica, opportunità e rischi’ si svolgerà a Ravenna il 5 e 6 novembre 2025 nella sala Cavalcoli della Camera di Commercio, con il supporto della DMC Ravenna Incoming e del PCO Adria Congrex, in collaborazione col ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Emilia-Romagna, Visit Emilia-Romagna Italy, la Camera di Commercio Ferrara-Ravenna e il comune di Ravenna. La Sessione programmatica verterà, dunque, sulle tematiche riguardanti l’intelligenza artificiale, con approfondimenti sull’etica, sull’opportunità e sui rischi connessi, in un’ottica di implementazione della tutela dei consumatori.

Saranno presenti Massimo Bitonci, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, e Vincenzo Paldino, presidente del CRCU Emilia-Romagna. E ancora: Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Giovanna Capuzzo, vicepresidente di Federconsumatori, Carlo De Masi, presidente di Adiconsum, Marino Melissano, segretario generale di Altroconsumo, Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, Amedeo Teti, Capo dipartimento Mercato e Tutela del ministero delle Imprese e del Made in Italy, e Gianfrancesco Romeo, direttore generale del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“L’Emilia-Romagna è, da sempre, in prima linea nella difesa dei consumatori, come dimostra il fatto che è stata la prima regione ad aver emanato una legge in tal senso. Si tratta di un appuntamento molto importante che valorizza il lavoro svolto finora, attraverso il raccordo con le associazioni, di tutela degli utenti”, sottolinea Rontini.

“C’è grande soddisfazione ed entusiasmo per il fatto che, dopo tanti anni, l’Emilia-Romagna torni ad ospitare questo importante appuntamento che vede protagonista il mondo dei consumatori e degli utenti e che, in questa sessione programmatica del CNCU approfondisce un argomento di grande attualità e interesse come l’intelligenza artificiale”, aggiunge Paldino.