Da oggi a giovedì 18 settembre sono in visita a Ravenna i Partner del progetto europeo “Footprints”, progetto che mira a innovare e rendere più sostenibili, rispettose e consapevoli, le esperienze turistiche nelle città d’arte e nei territori di pregio ambientale.

Il progetto “Footprints” ha come obiettivo l’innovazione turistica: l’ospitalità diffusa, la creazione di hub urbani e naturali, la valorizzazione dei percorsi e dei luoghi di comunità. Ravenna, con la sua storia millenaria e il suo patrimonio UNESCO, è stata scelta come città capofila per ospitare questo appuntamento, che vedrà la partecipazione delle città partner Altea (Spagna), Dubrovnik (Croazia) e Veszprém (Ungheria).

L’evento, organizzato dal Comune di Ravenna insieme ai partner internazionali del progetto, riunisce rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore per condividere buone pratiche e avviare un percorso comune verso un turismo più responsabile e di qualità.

Il programma prevede momenti istituzionali, sessioni di formazione e visite esperienziali.

Il 17 settembre è in programma l’apertura dei lavori presso Palazzo Rasponi dalle Teste, con i saluti istituzionali dell’assessore a Cultura e turismo Fabio Sbaraglia e sarà presentato il progetto. A seguire è prevista una passeggiata nel centro storico per scoprire i luoghi simbolo della città e un’escursione al nuovo Sant’Alberto Nature Welcome Hub, che unisce accoglienza turistica e valorizzazione ambientale. La giornata si concluderà con una cena tipica romagnola.

“Gli obiettivi ambiziosi del progetto nascono da una visione e da una consapevolezza condivise con altri partner europei, con i quali abbiamo scelto di intraprendere un impegno comune per un turismo più sostenibile e inclusivo.- ha dichiarato l’assessore a Cultura e turismo Fabio Sbaraglia – Il percorso avviato in queste due giornate costituirà la base per sviluppare, nei prossimi mesi, strumenti e azioni da replicare nelle città coinvolte, con l’intento di lasciare un’impronta positiva e duratura nelle comunità locali”.

Il 18 settembre il programma prevede la visita alla location dove verrà realizzato il Welcome Hub del Parco Marittimo, esempio di come i punti di arrivo e accoglienza possano trasformarsi in spazi innovativi per migliorare l’esperienza dei visitatori. Un luogo per il noleggio e l’assistenza su mezzi ecologici come biciclette e mezzi elettrici. La mattinata sarà arricchita da una sessione di formazione con i partner europei e si concluderà con un pranzo sul mare.

Footprints si propone di rendere Ravenna una destinazione dove le scelte ecologiche e responsabili diventano non solo le più vantaggiose, ma anche quelle più facili, divertenti e gratificanti per i turisti. Il progetto non solo coinvolgerà i turisti, ma anche la comunità locale, gli operatori turistici e le imprese ricettive, per creare un sistema turistico integrato che favorisca comportamenti eco-compatibili, servizi di trasporto intermodali e un’esperienza turistica autentica e coinvolgente.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’iniziativa European Urban Initiative – Innovative Actions e avrà una durata di 42 mesi, dal 1° dicembre 2024 al 31 maggio 2028, con 5 milioni di euro, ed è coordinato dal Comune di Ravenna, con il supporto di un ampio partenariato che include attori locali e internazionali tra i quali: Ravenna Incoming, l’Associazione Eutropia, Azimut Spa, Vista Tecnologie, ART-ER, San Vitale, Atlantide e le città europee di Veszprém (Ungheria), Dubrovnik (Croazia) e Altea (Spagna).