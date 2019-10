A Ravenna il primo Festival dei Giovani Under 30. A Bagnacavallo festival delle web radio

Il 18 e il 19 ottobre si terrà a Ravenna, fra Darsena e Almagià, il YoungER Community Days, primo festival dei giovani under 30, con il lancio di una app che permetterà ai giovani di usufruire in modo più agevole dei servizi offerti dalla carta giovani, la tessera regionale gratuita per giovani che qui studiano, vivono o lavorano e che ha già superato le 60 mila sottoscrizioni. Nucleo centrale del festival sarà lo scambio di buone pratiche legate alla progettazione di azioni e interventi specifici rivolti ai giovani.

Sono 4 i milioni assegnati dalla Regione, attraverso un bando triennale, a servizi e iniziative promosse dagli enti locali, che vedono i giovani protagonisti. Sono 18 i progetti finanziati in provincia di Ravenna, 390 mila i fondi investiti su uno stanziamento totale di poco più di 4 milioni di euro.

Novità di quest’anno è la creazione di un filone di finanziamento dedicato esclusivamente al sostegno di attività innovative nel campo della multimedialità e dei nuovi linguaggi comunicativi e, in particolare, alla promozione delle web radio giovanili. Sabato 12 ottobre le radio web regionali sono infatti a Bagnacavallo per il Sonora Radio Fest, il festival regionale arrivato alla seconda edizione che affronterà i vari aspetti della comunicazione moderna insieme a musicisti, autori, scrittori, artisti, professionisti, protagonisti e stakeholder della radio