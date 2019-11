Un intenso fine settimana a colpi di bandeja, globo, volée e smash sui campi dell’I-Padel Ravenna. Con gli incontri del tabellone di doppio maschile ha preso infatti il via – sabato 23 – il Master finale del Circuito SideSpin, l’evento conclusivo della manifestazione organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Federazione Italiana Tennis (Comitato Padel) in collaborazione con l’azienda cesenate Match Point, che distribuisce nel nostro Paese i prodotti del marchio argentino prettamente specializzato in questo sport (esattamente trent’anni fa ha creato la prima racchetta in gomma, dando il la all’esplosione del padel). Dopo i 14 tornei disputati da febbraio a novembre, con gare di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto categoria Open – possono partecipare anche i tesserati fuori regione – toccando praticamente tutto il territorio dell’Emilia Romagna, dove questa disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede sia come praticanti che come numero di impianti, i migliori giocatori e giocatrici si sfidano dunque nel Master.

Sono 14 le coppie protagoniste nel tabellone di doppio maschile, con le prime due teste di serie (Cervellati/Nerozzi e Succi/Maldini) che entrano in scena dunque direttamente nei quarti di finale. Ecco la composizione completa del tabellone, dall’alto in basso: (1) Alessandro Cervellati/Marco Nerozzi bye Alberto Albertini/Andrea Patracchini c. Claudio Falabella/Jose Luis Mendoza (4) Franco Levorato/Riccardo Sarti c. Filippo Coralli/Frederic Branger Davide Bertuccini/Jarno Giardi c. Alberto Brighi/Luca Panizza Ivano Martelli/Jacopo Bagnaresi c. Alessandro Gardenghi/Manuele Tedioli Massimo Nardulli/Massimiliano Samorì c. (3) Giorgio Negroni/Mattia Guerra Pietro Bellini/Enrico Cinosi c. Carlo Conti/Federico Galli (2) Yuri Succi/Alan Maldini

Domenica poi spazio anche alle atlete, impegnate nel doppio femminile e nel doppio misto. Sono sei in particolare le coppie in gara nel torneo femminile e in questo caso le prime due teste di serie designate dal giudice arbitro Claudio Lolli (D’Ambrosio/Giffuni e D’Errico/Signorini) esordiranno direttamente nelle semifinali.

Ecco il quadro degli incontri (da domenica alle 10.30):

(1) Sara D’Ambrogio/Raffaella Giffuni bye Erika Guerzoni/Francesca Bernardi c. Silvia Bonori/Federica Singo Alice Timi/Lucia Di Ghionno c. Marta Del Sal/Cecilia Pattacini (2) Gabriella D’Errico/Anna Signorini

Il doppio misto vede cinque binomi a contendersi il trofeo, con status di principali favoriti a Succi/D’Ambrogio e Bertuccini/Guerzoni. Così è composto il tabellone: Quarti: Marco Vecchi/Jessica Comandini c. Paolo Magni/Cecilia Sacchi Semifinali (1) Yuri Succi/Sara D’Ambrogio c. vinc. Marco Vecchi/Jessica Comandini-Paolo Magni/Cecilia Sacchi Jarno Giardi/Francesca Bernardi c. (2) Davide Bertuccini/Erika Guerzoni Le finali del Master del circuito SideSpin sono in programma nel pomeriggio di domenica 24, a partire dalle ore 13.30 (si parte con il misto, poi doppio maschile e doppio femminile).

“Dopo nove mesi di sfide all’insegna di impegno e rispetto, valori che contraddistinguono uno sport in grande espansione come il padel – ha spiegato Gabriele Guerrini, titolare dell’azienda Match Point e distributore SideSpin Italia – siamo pronti a chiudere in bellezza il nostro circuito, che in pochi anni ha conosciuto una crescita esponenziale e un successo insperato. A questo punto, anche a nome dei dirigenti di SideSpin, non mi resta che augurare a tutti i protagonisti Mucha Suerte!”. Una due giorni che per Ravenna può rappresentare anche una sorta di prova generale in vista di un grande evento futuro anche di portata più ampia (come ha lasciato intendere pure l’assessore comunale allo sport Roberto Fagnani durante la conferenza stampa di presentazione).