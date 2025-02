Sabato 22 febbraio, alle 15, la Sala Melandri di via Ponte Marino, ospita il convegno di interesse nazionale, promosso da Fiab Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna, sul tema ‘Ciclovia Adriatica – Attuazione e prospettive’. Si tratta di un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, finalizzato a chiarire lo stato di attuazione e le prospettive della Ciclovia BI6 Adriativa, alla luce della candidatura ad itinerario continentale Eurovelo e ai finanziamenti del Mit, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che pone la Ciclovia Adriatica come una delle 10 principali ciclovie italiane, considerate strategiche per la mobilità ciclistica ordinaria e turistica.

Il programma: alle 15 il saluto dell’assessore comunale alla mobilità Gianandrea Baroncini e del coordinatore regionale della Fiab, Nevio Senni; alle 15.30 Antonio Della Venezia e Angelo Fedi, dirigenti di Fiab Italia, illustreranno la Rete nazionale di percorsi ciclistici Bicitalia; alle 16 Alessandra Tormene, dirigente Fiab Italia, parlerà della Ciclovia Adriatica in ottica candidatura Eurovelo; alle 16.30 Alessandro Meggiato, dirigente del Settore trasporti e mobilità sostenibile della Regione, interverrà sull’importanza della Ciclovia Adriatica in Emilia-Romagna; alle 16.45 l’assessora comunale ai lavori pubblici Federica Del Conte e il dirigente Servizio mobilità e viabilità del Comune di Ravenna, Corrado Guerrini, presenteranno il progetto della Ciclovia Adriatica nel territorio ravennate, intervento che rientra nei lavori previsti nell’ambito del Pnrr.