A Ravenna arrivano 43 milioni di euro dall’IMU delle piattaforme in mare

Arriveranno 43 milioni di euro nelle casse del Comune di Ravenna dall’IMU delle piattaforme marittime. Lo ha annunciato il sindaco Michele de Pascale nella sua ultima conferenza stampa, in territorio di Ravenna, da candidato a presidente della Regione. È stato infatti siglato in giornata l’accordo transattivo che permetterà al Comune di contare su un importantissimo getto finanziario. Sempre in giornata, la giunta ha approvato il bilancio di previsione per il 2025. Le entrate dell’IMU dalle piattaforme in Adriatico saranno fondamentali per la prossima amministrazione comunale. I 43 milioni arriveranno suddivisi in 7 milioni di euro circa all’anno, per i prossimi 6 anni.