A Ravenna -56% di rifiuti indifferenziati. La tariffa puntuale sarà composta da 4 quote

La quantità di rifiuti indifferenziati a Ravenna è scesa del 56%, 29 mila tonnellate in meno. Col passaggio alla tariffa puntuale, nel 2025 Ravenna pagherà un montante rifiuti inferiore del 9,6% rispetto alla TARI. Lo ha spiegato Hera durante l’ultima commissione dedicata alla raccolta rifiuti, richiesta dall’opposizione, proprio per il passaggio al nuovo sistema di tariffazione. Il capoluogo bizantino e Cervia infatti faranno da apripista per la nostra provincia alla nuova modalità di pagamento che, contrariamente al passato, prevederà per le aziende di scaricare l’IVA.

La prima bolletta arriverà durante l’estate 2025.