È in piena attività il Centro Ricreativo Estivo di Accademia Cinema Ravenna al Bagno Perla di Punta Marina, coordinato da Accademia degli Studi.

Undici ragazzi, dai 9 ai 12 anni, appassionati di cinema, stanno imparando le basi della fotografia professionale e le basi di un set cinematografico per poi cimentarsi nella creazione di un cortomettaggio.

Si parte dalla storia e dalla sceneggiatura, passando per scrittura, copione e dialoghi, per poi andare alle riprese come attori e registi, terminando con il montaggio del cortometraggio con programmi professionali di editing.

Un’avventura completa e continua per due settimane che li porterà ad entrare dietro le quinte di un vero set cinematografico e realizzare il loro primo cortometraggio.

Protagonisti di questa esperienza ludico-formativa sono i ragazzi del CRE, il regista e direttore della fotografia Antonio Drago, il giovane regista Andrea Butera e la produttrice Marialisa Guzzo.

Il cortometraggio realizzato dai ragazzi andrà in onda su Icaro TV e Icaro Play.

Il lavoro di studio sulla recitazione cinematografica continuerà da settembre all’Accademia degli Studi di Piazza Baracca a Ravenna nel progetto “Accademia Cinema Ragazzi” che vedrà gli studenti impegnati da settembre a maggio negli studi e nella realizzazione di nuovi cortometraggi.