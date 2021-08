Ieri sera, intorno alle ore 20, alcuni passanti sulla battigia di Pinarella di Cervia hanno avvistato un corpo che galleggiava in mare, poco distante dalla riva. Un gruppo di persone si è prontamente buttato in acqua per cercare di recuperare il corpo dell’uomo, anche se purtroppo era già deceduto, come hanno potuto constatare i soccorsi del 118 giunti sul posto poco dopo, insieme alla Capitaneria di Porto. Per il momento l’identità della vittima è ancora sconosciuta, anche se il corpo sembra appartenere ad un uomo di circa 70 anni.