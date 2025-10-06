“Una serata importante che ci rende orgogliosi. La massima serie del volley femminile arriva nel cuore della Romagna a conferma che tutta l’Emilia-Romagna è terra di grande sport con la pallavolo protagonista. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Cervia, Comune di San Giovanni in Marignano e Consolini Volley fin dal principio messo in campo per garantire le condizioni per disputare un campionato di serie A1. Di qui l’avvio di una importante partnership con la Regione attraverso un sostegno economico. Un ringraziamento anche al Comune di Cervia che si è subito mostrato accogliente ospitando sul proprio territorio la squadra. Lo stesso palazzetto che ha potuto accogliere lo scorso anno in ritiro le atlete della Nazionale allenate da Julio Velasco prima della conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Operazione ripetuta quest’anno per la Nazionale femminile, cui si è aggiunta anche la Nazionale maschile allenata da Ferdinando De Giorgi, prima dei due ori italiani ai Mondiali FIVB”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora a Sport e Turismo, Roberta Frisoni, alla vigilia del debutto, questa sera alle 20:30, al Palazzetto dello Sport di Pinarella di Cervia (Ra) per la massima serie del Volley femminile della Omag-MT San Giovanni in Marignano contro il Novara.

“La partita di questa sera è un esordio prestigioso che vede la Omag-MT San Giovanni in Marignano confrontarsi con una delle squadre favorite del torneo- concludono presidente e assessora-. Sarà una bella sfida, auguriamo momenti di grande sport e divertimento, a tutte le atlete, agli organizzatori e al pubblico di divertirsi, fieri di essere al fianco di questa squadra che partendo da San Giovanni in Marignano, ove continuerà ad allenarsi, ha saputo raggiungere il massimo campionato regalando emozioni incredibili a tutti gli emiliano-romagnoli”.

“Con l’esordio storico della Consolini Volley nel massimo campionato di Serie A1 di volley femminile- prosegue il sindaco del Comune di Cervia, Mattia Missiroli-, a Cervia si apre una pagina nuova e straordinaria della storia sportiva della città. Ci attende una stagione ricca di emozioni, che darà ulteriore slancio a tutto il movimento pallavolistico dell’Emilia-Romagna. In questi mesi abbiamo lavorato con impegno per garantire il miglior benvenuto possibile ad atlete, staff e tifosi, e oggi siamo orgogliosi di poter accogliere nel nostro Palazzetto una squadra che rappresenta al meglio i valori e l’eccellenza della Romagna. Cervia si conferma sempre più ‘Città dello Sport’: un punto di riferimento per chi ama l’attività sportiva e una meta privilegiata per il turismo legato al benessere e alle grandi competizioni”.

“Finalmente comincia il nostro primo campionato di A1 femminile- afferma il presidente della Omag-MT San Giovanni in Marignano, Stefano Manconi-. Per la nostra società un grande sforzo organizzativo anche solo per la gestione delle partite casalinghe al Palasport di Cervia ma al contempo una sfida affascinante contro le migliori espressioni della pallavolo femminile mondiale sia a livello di club che di singole atlete. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno reso possibile questo esordio: la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Cervia per averci dato la possibilità di avere un impianto idoneo alla disputa del campionato, tutti gli sponsor ed i collaboratori per avere reso possibile la gestione e organizzazione del nostro club. Faccio infine un appello al pubblico romagnolo appassionato di pallavolo affinché supporti la nostra squadra anche nelle inevitabili sconfitte di questa stagione ed in particolare in quelle che saranno per noi le sfide decisive nella lotta per la permanenza in A”, conclude Manconi.